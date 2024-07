L’on. Germanà: “Sull’incendio nella discarica di Mazzarrà serve accertare le responsabilità, stop a nuovi impianti”

Il senatore messinese della Lega Nino Germanà, segretario in commissione Ambiente a Palazzo Madama, ha effettuato oggi un sopralluogo con il sindaco di Furnari, Felice Germanò, nella zona dell’incendio che ha interessato l’area dell’ex discarica di Mazzarrà Sant’Andrea.

“Si tratta di una situazione terribile e le ripercussioni sul territorio non sono assolutamente da sottovalutare e si potrebbe trattare di un vero e proprio disastro ambientale. Proporrò, al primo Ufficio di Presidenza in commissione Ambiente al Senato, di ascoltare tutti i soggetti interessati per capire di chi è la responsabilità della mancata messa in sicurezza di un sito così pericoloso per la salute dei cittadini e dell’ambiente. Inoltre, è mia intenzione ascoltare anche tutti i sindaci del comprensorio per condividere pareri e soluzioni. Sicuramente, ribadiamo il nostro “no” a nuovi impianti che ricadono nella stessa area. Quanto ancora deve soffrire questa zona? Occorre quanto prima fare chiarezza e procedere nel modo adeguato”.

Nei giorni scorsi era intervenuto in esclusiva sul canale Youtube di 24live il sindaco di Furnari Felice Germanò.