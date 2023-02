Taekwondo, la barcellonese Elison Russo si laurea Vice Campionessa d’Italia nella categoria -47 Kg

L’associazione “Asd Dojang Taekwondo Barcellona”, diretta dall’istruttore Maiorana, ha partecipato con due atlete al “Campionato Italiano cinture Rosse”, svoltosi al Palaflorio di Bari sabato 11 Febbraio 2023.

Elison Russo ed Elena Fazio, alla loro prima esperienza in un Campionato Italiano, hanno gareggiato rispettivamente nella categoria -47 Kg e -44 Kg cadetti femminili.

A laurearsi vice campionessa d’Italia è stata l’atleta Elison Russo, che ha dimostrato carattere, grinta e conducendo tutti gli incontri in attacco.

Russo nei primi due incontri, eliminava con netta superiorità le sue avversarie, imponendo la sua tecnica di combattimento ed approdando in finale contro un’atleta del Trentino-Alto Adige.

Nella finale, pur penalizzata dalla notevole differenza di altezza, Russo dominava il primo round vincendolo nettamente con il punteggio di 2 a 0, pareggiava il secondo ma gli veniva data la sconfitta in quanto la sua avversaria aveva segnato un tocco in più alla corazza ed infine perdeva il terzo round per un solo punto.

L’atleta Fazio nella categoria -44 kg, incontrava un’avversaria con maggiore esperienza di combattimento, non riusciva a segnare i punti decisivi e pertanto non entrava nel medagliere.

Soddisfatto l’istruttore Maiorana della prestazione più che positiva delle sue atlete, in un campionato italiano di alto livello tecnico. Fazio pur non riuscendo a vincere promette bene per le prossime gare, mentre Russo ha superato benissimo l’emozione della gara, ha condotto un campionato in modo impeccabile ed ha portato l’argento italiano nella città del Longano.