Barcellona, il laboratorio musicale dell’IC D’Alcontres è stato intitolato alla docente Graziella Garofalo

Una breve e semplice cerimonia ha fatto da cornice all’intitolazione del laboratorio musicale dell’IC D’Alcontres all’indimenticata insegnante di musica Graziella Garofalo, prematuramente scomparsa il 14 febbraio di un anno fa.

La dirigente Patrizia Italia, insieme al marito ed ex vice preside dell’istituto Vittorio Crupi, ha scoperto il quadro in ricordo dalla docente rimasta nel cuore di tanti alunni ed altrettanti colleghi che hanno potuta conoscerla. Erano presenti anche i figli Checco, Vittoria e Roy e il fratello Pippo, insieme ad una nutrita rappresentanza di docenti e studenti. Dopo l’intitolazione, è stata cantata da alcuni ragazzi l’Ave Maria, prima del trasferimento presso il Duomo di Santa Maria Assunta, dove si è tenuta una messa in suffragio.