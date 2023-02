Barcellona, la consigliera Lidia Pirri sui fondi per l’assunzione delle assistenti sociali comunali

La consigliera comunale di Forza Italia, Lidia Pirri, ha presentato una interrogazione con cui chiede all’Amministrazione comunale chiarezza sulla gestione del servizio di assistenti sociali, con riferimento alle opportunità di ottenere contributi dalla Stato per l’assunzione di personale.

“L’art. 1 comma 797 della L. 178/2020 – scrive la Pirri – istituisce per i Comuni un contributo attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali nel rispetto degli obiettivi del pareggio di bilanci e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale. Si tratta di un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente Sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000. Allo stesso modo è previsto un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, in altre parole dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di uno a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000”.

“Aderire alle agevolazioni previste dal suddetto articolo di Legge – conclude la Pirri – sarebbe funzionale al raggiungimento dell’obiettivo, prioritario per ogni pubblica amministrazione, di tutelare le fasce deboli della popolazione ed elevarne la qualità della vita, oltre a quello di elevare il livello occupazionale. Ho chiesto all’Amministrazione, con riferimento agli anni 2021 e 2022, se si è usufruito o meno delle agevolazioni previste dalla legge ed in che misura e quali siano gli obiettivi per l’anno in corso e per i successivi riguardo al tema. In caso di mancato utilizzo delle risorse per i pregressi anni, ho richiesto i motivi ostativi che hanno impedito all’Ente di usufruire di tali risorse economiche”.