Barcellona, Forza Italia chiede una verifica su una presunta incompatibilità dell’ass. Coppolino

La risposta dell’assessore Coppolino: “Il saldo di quanto dovuto è già stato versato”

Il gruppo di consiglieri di Forza Italia Barcellona P.G., che si sono posti all’opposizione rispetto alla Giunta Calabrò, ha chiesto una verifica sulla presunta incompatibilità dell’assessore Salvatore Coppolino.

“Attraverso l’attività svolta dai consiglieri comunali di riferimento – dichiara Tommaso Pino a nome del consiglieri del gruppo – abbiamo appreso che in data 30/01/23 l’sig. Salvatore Coppolino, attualmente in carica quale Assessore di codesto Ente, ha presentato richiesta di pagamento rateale di una serie di insoluti per imposte comunali non corrisposte negli anni precedenti, facendo palesare, pertanto, una tra le cause d’incompatibilità previste per legge. Ci chiediamo cosa abbia dichiarato tre mesi fa all’atto del primo incarico di assessore?”.

I consiglieri di Forza Italia hanno inviato una formale richiesta al sindaco Pinuccio Calabrò ed alla segreteria generale per la valutazione del caso e per eventuale adozione dei consequenziali provvedimenti, riservandoci nelle more la presentazione di una successiva formale richiesta consiliare per ottenere la decadenza dell’assessore.

La risposta dell’assessore Salvatore Coppolino

L’assessore Salvatore Coppolino, appreso della richiesta avanzata da Forza Italia, ha dichiarato di aver già saldato tutte pendenze arretrate, appena ha avuto contezza del problema, che lui stesso aveva accertato attraverso una verifica presso l’ufficio tributi. A riscontro di quanto dichiarato è stata inviata in redazione la ricevuta del saldo versato nella giornata di ieri.