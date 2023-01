La Nuova Igea Virtus oggi nel derby con il Rocca Acquedolcese degli ex per tentare l’allungo in vetta

La Nuova Igea Virtus non vuole più fermarsi e, dopo una settimana quasi perfetta, torna in campo oggi al D’Alcontres Barone (calcio d’inizio alle 15) per disputare il derby tirrenico-nebroideo con il Rocca Acquedolcese imbottito di ex giallorossi.

Sarà un’altra sfida da affrontare con la grinta e la determinazione che hanno portato Dall’Oglio e compagni a superare il difficile ostacolo dell’altro derby degli ex contro il Milazzo, su un campo impossibile, al limite della praticabilità. Il tecnico Pasquale Ferrara ha potuto lavorare tutta la settimana per preparare la sfida di oggi, contro un avversario ostico che non andrà assolutamente preso sotto gamba. La concentrazione dovrà essere il punto fermo di una squadra che, dopo il passaggio a vuoto di Santa Teresa, sembra aver ritrovato lo spirito con cui ha concluso il girone d’andata.

La sconfitta nell’anticipo del Modica, secondo in classifica, sul campo del Santa Croce, alimenta le possibilità di allungare in vetta alla classifica, ma chiaramente i ragazzi in giallorosso dovranno concentrarsi sulla gara e solo al novantesimo guardare i risultati delle dirette concorrenti, il Siracusa, impegnato ad Ispica, ed il Taormina, che affronta in casa il Comiso.

Al loro fianco avranno i tifosi organizzati, che hanno avuto ed hanno adesso il merito di sostenere la squadra sempre ed in ogni circostanza. La loro passione deve essere la benzina che alimenta le speranze di una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni per i colori giallorossi ed un successo nella gara di oggi sarebbe anche il modo migliore per ricordare la memoria di Antonio Fiorello, a pochi giorni dall’anniversario del suo prematuro decesso.

Ecco il programma della giornata e la classifica aggiornata

Città Di AciCatena Milazzo Città Di Taormina Città Di Comiso Mazzarrone Calcio Leonzio 1909 Nebros Jonica F.C. Nuova Igea Virtus Rocca Acquedolcese Real Siracusa Belvedere Sport Club Palazzolo 3-2 Santa Croce Modica Calcio 1-0 Virtus Ispica 2020 Siracusa Calcio 1924