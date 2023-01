Terme Vigliatore, non rispondono al giudice i quattro arrestati nell’operazione antidroga Take Away

l’avv. Diego Lanza

Si sono avvalsi della facoltà di non risponde in quattro arrestati nell’operazione antidroga Take Away, scattata nei giorni scorsi a Terme Vigliatore.

Calogero Caravello, 47 anni, Alessio Caravello, 28 anni, e Orazio Maggio, 40 anni, attualmente ristretti nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, insieme a Sonia Caravello 38 anni, a cui è stata disposta la misura dei domiciliari, non hanno risposto alle domande del gip Giovanni Di Marco, alla presente dell’avvocato difensore Diego Lanza.

Gli arrestati sono accusati di aver attuato un sistema di smercio della droga che prevedeva la cessione agli assuntori delle dosi di stupefacente attraverso le finestre del loro appartamento, in pieno centro ed a pochi passi dal Palazzo Municipale, e la consegna, immediatamente dopo, della somma corrispettiva di denaro al portone successivo. Questa modalità era adottata per accelerare lo scambio di droga ed eludere quindi i controlli delle Forze dell’Ordine.