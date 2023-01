Consiglio dell’Ordine Avvocati: Mara Correnti è il nuovo Presidente

Si è tenuta questo pomeriggio la prima adunanza del nuovo Consiglio dell’Ordine Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, durante la quale sono stati eletti: il presidente Mara Correnti, il segretario Orazio Giacinta e il tesoriere Massimo Romano.

L’Avv. Mara Correnti succede all’ex presidente Antonella Fugazzotto. “Ringrazio tutti per la fiducia che spero di meritare – ha dichiarato a 24live la presidente neo eletta – L’avvocatura può e deve svolgere un ruolo attivo e propulsivo per una riforma della giustizia non più rinviabile che risolva gli annosi problemi a tutti noti e dia nuovamente dignità e prestigio a una classe forense che spesso deve lottare col cliente, col giudice, col cancelliere e viene ritenuta responsabile di tutte le disfunzioni del sistema. L’avvocatura può proporre soluzioni – continua Mara Correnti – che privilegino la giustizia sostanziale rispetto ai formalismi che avvelenano le nostre fatiche quotidiane e sono l’opposto rispetto agli obiettivi primari da perseguire”.

Sul Consiglio dell’Ordine appena insediato, la presidente ha le idee chiare: “Cammineremo l’uno accanto all’altro senza prevaricare nessuno e i presupposti saranno l’ascolto e il dialogo. Ringrazio il precedente consiglio e in particolare il presidente Antonella Fugazzotto alla quale sono legata da un profondo rapporto di amicizia”.