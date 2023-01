Nasce al Campus Crescita Auxilium, un Ambulatorio di potenziamento cognitivo

Redazionale

Nasce, al Campus Crescita di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), l’Ambulatorio di valutazione, diagnosi e riabilitazione – potenziamento cognitivo per l’adulto e l’anziano, in collaborazione con Centri Iannelli Diagnosi e Ambulatorio di Neuropsicologia Global Service di Enna e Catania.

La sinergia tra le eccellenze sanitarie del nostro territorio si traduce nell’intervento specialistico che mira a valutare il funzionamento cognitivo globale e, se necessario, a stimolare, esercitare e recuperare le funzioni cognitive compromesse. L’offerta di Campus Crescita riguarda la Prevenzione, la Valutazione, la Diagnosi, la Presa in Carico e la Riabilitazione dei principali disturbi dell’età adulta e geriatrica con particolare attenzione alla sindrome long-Covid, fornendo certificazioni e creando trattamenti riabilitativi mirati.

“Al Campus Crescita, da quasi dieci anni ormai, ci occupiamo principalmente di minori, famiglie, disturbi del neurosviluppo. Questo nuovo settore che coinvolge gli adulti, rappresenta per tutto lo staff una nuova sfida, che abbiamo voluto raccogliere considerate le tante richieste di aiuto ricevute in questi anni. Siamo infine davvero orgogliosi di avere al nostro fianco in questo percorso due eccellenze sanitarie come i centri diagnosi Iannelli e gli ambulatori Global Service del Dott. Careri.” – ha affermato Sonja Grasso Psicologa responsabile clinica Campus Crescita

” La Cooperativa Sociale Global Service mira a creare un sistema integrato di servizi territoriali capace di individuare, monitorare e prendersi cura di coloro che vertono in una condizione di disagio. Il team di esperti opererà attraverso un approccio neuro-psico-motorio con particolare attenzione alle attività di valutazione e di riabilitazione neurocognitiva contribuendo così ad una sana presa in carico della persona e del suo sistema famiglia.” – ha aggiunto Tommaso Careri, neuropsicologo e responsabile degli ambulatori di neuropsicologia Global Service di Catania e Enna.

Il percorso multidisciplinare include:

la valutazione per l’inquadramento diagnostico;

la definizione del profilo personale e/o di sviluppo;

la progettazione di un piano terapeutico riabilitativo nelle aree in cui sono presenti difficoltà.

Il programma di presa in carico individuale o in piccolo gruppo, prevede, inoltre, incontri di

supporto psicologico, psicoterapia e corsi di Psicoeducazione per familiari e caregiver.

Aree d’intervento:

MEMORIA, ATTENZIONE, ORIENTAMENTO, LINGUAGGIO, ABILITÀ VISUO-SPAZIALI E PRASSICHE, FUNZIONI ESECUTIVE, RAGIONAMENTO LOGICO, PENSIERO CRITICO E CREATIVITÀ.

Professionisti coinvolti:

Dott. Tommaso Careri, neuropsicologo

Dott.ssa Sonja Grasso, psicologa

Dott.ssa Flavia Tusa, psicologa

Dott. Antonio Quattrocchi, fisioterapista

Dott. La Spada Giuseppe, Emanuele Torre, attività motoria preventiva ed adattata

Prenota una valutazione ed allenati con i professionisti!

Chiama i numeri 090 2405720 – 3892503118