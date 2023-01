Eletto il nuovo Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati di Barcellona P.G.

Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Avvocati è corrisposta la nuova elezione del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati Barcellona P.G.. La più votata è stata l’avv. Giuseppina Siracusa.

Il Comitato Pari Opportunità nasce in applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell’Ordine degli Avvocati.

Il 18 e il 19 gennaio, in occasione delle votazioni del rinnovo del Consiglio dell’Ordine Avvocati Barcellona P.G., ha avuto luogo anche la votazione per il rinnovo del CPO.

In ordine di preferenze, i candidati hanno ottenuto il seguente risultato:

Siracusa Giuseppa Concetta 225 Mostaccio Chiara 224 Ruolo Francesco 215 Mario Trifilò 210 Aloisio Antonino 164 Fazio Rosa 117 Basile Piera 99

Per un totale di 1254 preferenze espresse, dunque, la più votata è risultata l’avv. Giuseppina Siracusa. Il CPO conterà sei componenti, rimane fuori quindi l’avv. Piera Basile.

Per i fini predisposti, il Comitato può svolgere esemplificativamente compiti di importante valore per la società e per la professione consistenti, ad esempio, in:

a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti

operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell’ambito istituzionale di

pertinenza dell’Ordine degli Avvocati;

b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;

c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per

tutti anche nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale;

d) proporre al Consiglio dell’Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;

e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta

conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche

indirette;

f) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto

sulle pari opportunità;

g) richiedere l’inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e

valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;

h) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale

degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la

loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l’attuazione delle

leggi e dei regolamenti che disciplinano l’ordinamento professionale.

*in foto da sn a dx, gli avvocati: Giuseppina Siracusa, Nino Aloisio, Francesco Ruvolo, Rosa Fazio