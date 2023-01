Barcellona, entro il 21 gennaio le associazioni culturali potranno aderire al progetto del Museo Urbano Temporaneo del villino Liberty

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in collaborazione con il Network delle associazioni culturali cittadine, ha presentato una pubblica richiesta a tutte le associazioni del territorio per aderire al progetto del Museo Urbano Temporaneo, in programma nei prossimi mesi presso il Villino Liberty di Via Roma.

“L’iniziativa del MUT (Museo Urbano Temporaneo) – si legge nell’avviso – si propone di essere una opportunità, nel senso che vuole offrire alla Città di Barcellona, ai suoi cittadini e non, spazi culturali pensati anche come momenti di incontro. Un Museo Urbano, in un luogo centrale della Città, quindi, è diventato una grande occasione per poter accentrare, esporre, valorizzare e presentare parte del patrimonio artistico, culturale, storico, museale, architettonico e archeologico della città del Longano; trasformando, di fatto, il Villino Liberty in un punto di riferimento sociale e culturale della Città”.

L’iniziativa è stata già proposta nel 2022 da gennaio a maggio con la partecipazione di diverse Associazioni culturali del territorio che hanno organizzato – nell’arco della settimana dedicata a ciascuna di esse – eventi, mostre, serate di intrattenimento, per presentare e far conoscere le peculiarità proprie delle associazioni medesime.

L’assessore Viviana Dottore ha così firmato l’invito alla manifestazione d’interesse rivolto non solo alle associazioni, ma anche ai comitati, agli enti, agli istituti, alle scuole, ai gruppi di vario tipo e chiunque abbia interesse ad aderire al progetto Museo Urbano Temporaneo, considerato come spazio “aperto” a chiunque abbia qualcosa di culturalmente valido ed interessante da proporre.

Le proposte di attività al fine dell’inserimento nella prossima imminente programmazione dovranno essere recapitato entro sabato 21 gennaio presso l’Ufficio di posta in entrata del Comune o con pec all’indirizzo: comunebarcellonapdg@postecert.it