Barcellona, segnalata in alcune zone della città la carenza nella pubblica illuminazione

L’alluvione del 3 dicembre scorso ha creato danni anche all’impianto della pubblica illuminazione in diverse zone della città.

Le segnalazioni arrivano da alcune lettori di 24live. In via San Teodoro, nella zona artigianale, dove sono presenti alcune attività commerciali e diverse abitazioni, i lampioni dalla pubblica illuminazione sono spenti da oltre 15 giorni, probabilmente per un guasto alla linea. “Nonostante le tante segnalazioni agli uffici comunali – sostiene il lettore – la situazione è rimasta tale, per il pericolo che gli automobilisti e per i pedoni”

Una situazione simile viene riferita anche da un residente nella centralissima via Alessandro Volta, che collega la via Garibaldi con la via Operai. “La strada – scrive il lettore – è totalmente al buio e ,nonostante le ripetute segnalazioni all’ufficio competente, siamo costretti a camminare con le torce. La strada ha marciapiedi quasi inesistenti e quei pochi centimetri disponibili sono impraticabili per le erbacce, ormai divenuti arbusti, i sacchetti di rifiuti depositati per il porta a porta e gli scalini d’ingresso di alcune case, per cui siamo costretti a camminare lungo la strada rischiando di essere travolti dalle auto che sfrecciano ad alta velocità. Sarà così per tutte le feste natalizie? La situazione è grave ed altamente pericolosa”.