Falcone, la corale messinese Eugenio Arena accende la rassegna “Stella Splendens”

La corale messinese Eugenio Arena, oggi alle 19:30 nella chiesa San Giovanni Battista di Falcone, inaugurerà la rassegna “Stella Splendens“, arte e musica della storia del Natale, curata da Anna Ricciardi, con direttore di produzione Nino Milone, e promossa dal consorzio intercomunale Tindari Nebrodi, in collaborazione con la Curia vescovile di Patti.

I dieci concerti in programma faranno rivivere antiche e suggestive atmosfere della Natività valorizzando le bellezze artistiche delle chiese ubicate nei paesi consorziati.

Il maestro Giulio Arena insieme ai cantanti, regalerà un concerto dal forte impatto emotivo e simbolico, proponendo brani evocativi dai classici: Astro del ciel ( Franz Gruber), In notte placida ( Francois Couperin), Vieni a cantar (M. Leontovich), Bianco Natale ( Irving Berlin), Tu scendi dalle stelle ( S. Alfonso Maria de’ Liguori), What child is this? ( tradizionale, attribuito Enrico VIII), ai brani in vernacolo che ricordano una Sicilia arcaica : A la notti di Natali ( tradizionale), E nasciu lu bambineddu ( tradizionale, elaborazione Eugenio Arena), Li tri re dill’orienti ( tradizionale, elaborazione Eugenio Arena).

Nell’ottica della kermesse Stella Splendens, che vuole unire musica e arte, nei giorni del 26 dicembre, del 1 e 6 gennaio ci sarà sempre a Falcone l’apertura straordinaria della chiesa Maria SS. Immacolata con la possibilità di ammirare una tela e una statua lignea del XIX secolo.