Barcellona, riaperto l’ambulatorio di riabilitazione del Cutroni Zodda: si lavora per riattivare i posti letto

in attesa di notizie chiare da parte della Regione sulla riorganizzazione dell’area dell’emergenza urgenza, all’ospedale Cutroni Zodda riapre l’ambulatorio di riabilitazione e presto saranno riattivati anche i posti letto per la degenza h24.

Sono infatti state completate le procedure di assunzione di due medici, che affiancheranno gli altri colleghi già in servizio, tra cui il primario Giuseppe Quattrocchi. Ultimato il trasferimento dalla sede di via Statale Oreto, sono iniziate le visite ai pazienti in cura, ma già nei prossimi giorni torneranno attivi anche i posti letto per i ricoveri dei pazienti che necessitano di una cura nel corso delle 24 ore. L’auspicio è che si possa riattivare entro la fine dell’anno tutto il reparto, dove sono presenti strumentazioni all’avanguardia per la riabilitazione motoria.