Club Radio CB organizza una raccolta benefica, Club 2.0 Off Road Sicilia risponde. Si può donare fino a domani

Come è ormai prassi da alcuni anni, anche quest’anno in occasione delle festività dedicate a Santa Lucia che si celebra il 13 dicembre, l’associazione di volontariato Club Radio Cb, affiliata all’Anpas e presidio cittadino della Protezione Civile, organizza una raccolta solidale di giocattoli.

L’iniziativa denominata “Santa Lucia Bella dei bambini tu sei la stella”, consentirà di donare un piccolo pensierino ai bambini. La consegna dei regali sarà possibile fino all’𝟏𝟏 𝐃𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 dalle ore 10 alle 12 e dalle 18 alle 20 presso la sede della protezione civile “Club Radio C.B.” di via Sant’Andrea n. 96. I doni ricevuti, suddivisi per fasce di età (2/4 anni, 5/9anni, 10/14 anni), saranno distribuiti nella giornata del 𝟏𝟑 𝐃𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞.

Il Club 2.0 Off-Road Sicilia ha già donato alcuni giocattoli per partecipare a questo evento benefico. “Fare la nostra parte tutte le volte che la città chiama, si traduce per noi nel mettere in pratica quel senso di comunità che ci caratterizza. Farsi dono l’uno dell’altro, in tutti i modi possibili. Amiamo i fuoristrada, ma anche la nostra comunità e siamo sempre pronti a intervenire tutte le volte che è necessario, in emergenza e non.” – ha commentato il presidente Pino Saccà.

Per donare c’è ancora tempo, per le informazioni è possibile recarsi presso il Club Radio CB o scrivere a info@clubradiocb.it.