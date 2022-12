Il trenino con Babbo Natale da Franzy’s animerà le vie di Barcellona domani 8 dicembre e nei week-end prenatalizi

Un’iniziativa promozione che si trasforma anche in un’occasione per creare l’atmosfera natalizia nella città del Longano.

La ditta Franzy’s di via Amendola a Barcellona Pozzo di Gotto metterà a disposizione dei clienti, che hanno effettuato almeno un acquisto, un trenino da 40 persone che girerà per le vie della città con partenza e arrivo davanti all’ingresso del punto vendita. All’interno ci sarà Babbo Natale che aspetterà i bambini, dopo il giro per una foto e per ricevere la letterina.

L’iniziativa è programmata domani 8 dicembre a partire dalle 16.30 e nei weekend prenatalizi del 10 e 11 dicembre e del 17 e 18 dicembre, sempre allo stesso orario. Il trenino sarà attivo anche di domenica mattina delle 10 alle 12.30