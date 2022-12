Alluvione 2022, chiuso per precauzione il ponte sul torrente Longano all’altezza di via Roma

Il sindaco di Pinuccio Calabrò, dopo un confronto con i tecnici comunali e con l’autorità di bacino, ha disposto per precauzione la chiusura del ponte sul torrente Longano all’altezza di via Roma.

Sabato 3 dicembre, durante l’alluvione, in quel punto il torrente è tracimato e lo stesso ponte è stato sostanzialmente il primo vero ostacolo rispetto alla piena, che si è alimentata con la bomba d’acqua che ha flagellato il comprensorio tirrenico.

Le crepe comparse sul manto stradale hanno consigliato la chiusura al transito, disposta nella tarda serata di oggi. Domani mattina è previsto un sopralluogo per valutare meglio la situazione e gli eventuali interventi da mettere in atto per garantire la sicurezza e la stabilità della struttura.