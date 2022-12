Alluvione 2022, chiusa per lavori la Sp85 per Portosalvo: doppio senso di marcia a Spinesante

I danni dell’alluvione del 3 dicembre hanno modificato la viabilità a Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa degli interventi di messa in sicurezza della strade danneggiate dalla bomba d’acqua.

Il Comune ha avvisato la cittadinanza che a partire da domani, mercoledì 7 dicembre fino ad ultimazione dei lavori di ripristino della rete fognaria comunale, sarà interdetta al traffico la strada provinciale 85 nel tratto compreso tra l’incrocio della statale 113 in prossimità dell’innesto con ponte Termini fino alla frazione di Portosalvo.

Il crollo dell’ultimo tratto dalla via del Mare, prima dell’incrocio con la via Spinesante, ha imposto la chiusura della strada. Per consentire agli automobilisti che percorrono la litoranea in direzione Palermo-Messina di raggiungere la frazione di Calderà attraverso il nuovo ponte sul Longano è stato disposto il doppio senso di marcia su tutta la via Spinesante.