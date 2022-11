Barcellona, l’appello del sindaco: “Hanno condannato a morte un innocente! Difendiamo il nostro ospedale!”

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, ha lanciato il suo appello rivolto a tutti i cittadini ad unirsi al corteo di venerdì 2 dicembre 2022, dalle ore 9,30 in Piazza Duomo, per un’iniziativa che è di tutti e di ciascuno per difendere il diritto alla salute e l’ospedale Cutroni Zodda.

“Le scelte di politica sanitaria fatte dalla Regione Siciliana nell’ultimo quindicennio – afferma il primo cittadino – hanno condannato a morte un innocente: il “Cutroni Zodda”, storico ospedale cittadino che nel corso di più di un secolo ha fatto nascere e curato generazioni di cittadini barcellonesi e del comprensorio, è stato di fatto smantellato, ridotto al più a serbatoio di personale in favore degli altri presidi dell’ASP di Messina. A nulla sono valse le proteste che nel corso di questi anni si sono levate dai più diversi settori della società civile, la Regione Siciliana ha perseverato pervicacemente nel suo disegno! Anzi, c’è di peggio: i rappresentanti aziendali, mentre oggi nella sacralità delle sedi istituzionali assumevano impegni solenni di potenziamento – o almeno di mantenimento – della funzionalità dell’ospedale, all’indomani, nei fatti, continuavano l’opera di demolizione”.