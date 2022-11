Barcellona, cade un ramo sulla SS113 prima del ponte Termini: il Comune sanzionerà il proprietario del terreno per la mancata potatura

La S.S. 113 tra Barcellona e Terme Vigliatore è stata interrotta poco prima del ponte sul torrente Patrì per circa un’ora al fine di consentire la rimozione di un ramo caduto sulla carreggiata, danneggiando un’auto in transito. Per fortuna non ci sono state conseguenze per gli automobilisti per percorrevano la strada di collegamento tra i due centri della provincia.

Gli operai del Comune sono intervenuti per bonifica la strada e il transito è regolarmente ripreso. Il sindaco Pinuccio Calabrò sottolinea come l’ente richiamerà alle sue responsabilità il proprietario del terreno privato su cui insiste l’albero da cui si è staccato il ramo. “Abbiamo più volte sollecitato la potatura degli alberi che insistono sul quel tratto di strada, che a breve sarà interessato da un intervento di messa in sicurezza, attraverso la realizzazione di un muro d’argine per evitare la caduta di terra e massi sulla strada ad ogni acquazzone. Oggi siamo intervenuti con i nostri operai per rimuovere il pericolo, ma il proprietario sarà sanzionato per il mancato rispetto dell’ordinanza che prevede la potatura degli alberi e la bonifica dei terreni privati”.