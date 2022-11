Gigliopoli: via alla XVI Edizione della Città del Natale

Dopo due anni di pausa, Gigliopoli apre al pubblico per la Città del Natale 2022

Gigliopoli, la Città dei bambini spensierati riapre al pubblico la Città del Natale 2022, giunta alla sedicesima edizione. Il Presidente Scaffidi: “Dopo due anni di pausa, sarà un’edizione speciale. Finalmente, torniamo a vivere la vera atmosfera natalizia.”

Sono stati anni pesanti gli ultimi due che non hanno permesso di vivere la magica atmosfera natalizia di “Gigliopoli, la Città dei bambini spensierati”, il progetto nato dal partenariato tra l’Associazione “Il Giglio” e la Fondazione Barone G. Lucifero. Adesso, però, il Natale è tutto da vivere e la Città del Natale è giunta alla sua Sedicesima Edizione.

Dall’8 al 23 dicembre sarà possibile visitare e partecipare alle attività natalizie predisposte dagli educatori dell’associazione “Il Giglio” per i piccoli fruitori di Gigliopoli e per il pubblico, per tutti coloro che vorranno assaporare immergersi nel fantastico mondo di Babbo Natale.

Abeti addobbati, elfi magici, canti natalizi e tante altre sorprese potranno trovarsi in giro per tutta Gigliopoli. La novità di quest’anno riguarda l’Inaugurazione della Città del Natale, che avverrà il prossimo 8 dicembre alle ore 17.00, con il rito dell’accensione delle luci della Città che prende ad animarsi con canti e cerchi magici, gli innumerevoli laboratori e tante altre sorprese da scoprire.

La Città del Natale 2022 porta con sé anche lo spettacolo del Natale ideato e realizzato dagli educatori gigliopolani che si trasformeranno in magici elfi per rendersi protagonisti de “L’ultimo Natale” che andrà in scena il 9 dicembre alle ore 19.00 e al quale si potrà partecipare soltanto su prenotazione.

Dopo i laboratori dell’Avvento e la Magica Tombola del 10 e 11 dicembre a partire dalle ore 17.00, finalmente il tanto atteso Babbo Natale arriverà in Città. Babbo Natale si dedicherà ai visitatori dal 17 al 23 dicembre, a partire dalle ore 16.30. In contemporanea, tutta Gigliopoli sarà animata dai vari laboratori e i visitatori potranno godersi la magica atmosfera e tutte le sorprese che gli Elfi magici hanno preparato per il pubblico.

Altre sorprese verranno svelate man mano, “perché – come dichiarato dal Presidente dell’Associazione “Il Giglio”, Enzo Scaffidi – l’attesa è magica e non tutto va rivelato prima. Far vivere alle famiglie le sorprese che abbiamo preparato per loro e riscoprire la calma dell’attesa e la meraviglia dell’incontro con Babbo Natale è il nostro obiettivo più ambizioso durante la Città del Natale. Siamo arrivati alla sedicesima edizione e questo è stato possibile grazie a tutto l’impegno e la dedizione che educatori, volontari, operatori, amici hanno sempre dimostrato al Progetto e alla nostra associazione, ma soprattutto ai bambini che fruiscono di questo luogo e che, grazie a questi piccoli grandi sogni vissuti in diversi periodi dell’anno, potranno accorgersi dia vere un’alternativa, un’altra opportunità e che la vita è bella e va vissuta a pieno”.

Insomma, non resta che visitare la Città del Natale di Gigliopoli, a Capo Milazzo in Via Sant’Antonio n. 6.

È previsto un piccolo ma grande contributo di 3,00 euro ciascuno per l’ingresso in Città, il cui ricavato servirà a sostenere il Progetto Gigliopoli.

Per saperne di più, seguite la pagina facebook Gigliopoli – Associazione Il Giglio, l’account instagram gigliopoli, oppure chiamate lo 090.9281274.