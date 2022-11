Terme Vigliatore, tre associazioni uniscono le forze nel protocollo d’intesa “Strada facendo”

Tre associazioni attive sul territorio di Terme Vigliatore hanno deciso di fare “rete”, unendo le forze e le idee volte al raggiungimento di obiettivi comuni al servizio della collettività.

Le Associazioni “Angeli sull’Asfalto”, “Randagioioso” e “ASD Ciclistica Terme“, che da tempo collaborano nella promozione di attività sul territorio, hanno sottoscritto il protocollo d’intesa “Strada facendo”.

Le attività che le Associazioni propongono saranno rivolte a bambini, ragazzi, famiglie e in Convenzione con UEPE Messina, agli assegnatari ai “lavori di pubblica utilità”. Si svolgeranno in parte presso i locali della Stazione ferroviaria di Novara-Montalbano-Furnari, Sede operativa dell’Associazione “Angeli sull’Asfalto” ma anche in collaborazione, presso Istituti scolastici di ogni ordine e grado.