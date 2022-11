Terme Vigliatore: la Cinquesei, per il progetto di Democrazia partecipata, propone l’installazione di tre pensiline alle fermate dei bus

L’associazione Cinquesei di Terme Vigliatore ha aderito al progetto di democrazia partecipata, previsto dalla normativa con uno stanziamento del 2 per cento delle somme trasferite agli enti locali dalla Regione per iniziativa di interesse pubblico.

L’idea proposta dall’associazione, a cui fa riferimento la lista civica Ora per Terme Vigliatore, che rappresenta l’opposizione in consiglio comunale, è quella di installare tre pensiline per l’attesa dei passeggeri degli autobus utilizzati da studenti e pendolari.

“Il progetto “PENSILINE PER TERME VIGLIATORE” – si legge nella proposta firmata dal presidente Nino Chiofalo – nasce dall’esigenza di donare un riparo asciutto e sicuro ai nostri cittadini che quotidianamente si trovano ad attendere l’arrivo dei mezzi pubblici presso delle fermate sprovviste di qualsiasi tipo di copertura o riparo dalle intemperie. Per tale ragione la nostro proposta è di attrezzare tali fermate di pensiline che siano un riparo dagli agenti atmosferici, oltre che un elemento di decoro urbano. Compatibilmente con i fondi previsti, il nostro progetto prevede quindi l’installazione di tre pensiline lungo le vie del nostro territorio”.