Emergenza rifiuti, a Barcellona domani sarà sospesa la raccolta dell’indifferenziato: controlli della Municipale e multe per i trasgressori

L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, attraverso una nota degli assessori Paolo Pino e Gianluca Sidoti, ha comunicato che domani mercoledì 9 novembre non sarà espletata la raccolta del “secco residuo” (indifferenziato), nè con il servizio porta a porta, nè per mezzo delle isole ecologiche. Alla base delle decisione concordata con la ditta Dusty c’è il problema legato all’imminente saturazione della discarica di Trapani, presso la quale conferisce Barcellona Pozzo di Gotto come tantissimi altri comuni siciliani.

I due assessori chiedono così la collaborazione della cittadinanza: “Invitiamo tutti – afferma l’assessore Pino – a non depositare, in strada o nelle aree destinate alle isole ecologiche, alcun tipo di rifiuto. Giovedì 10 novembre il servizio di raccolta rifiuti riprenderà regolarmente secondo la consueta calendarizzazione. La collaborazione della cittadinanza è indispensabile al fine di non aggravare ulteriormente i costi dello smaltimento dei rifiuti”.

Gianluca Sidoti, assessore alla Polizia Municipale, chiarisce: “Davanti a questa straordinaria sospensione della raccolta dell’indifferenziata, alla videosorveglianza ormai attiva dal 2021, si aggiungerà un serrato controllo della Polizia Municipale su tutto il territorio cittadino per scongiurare il deposito di rifiuti in strada”. I trasgressori saranno sanzionati con una multa di 518 euro.