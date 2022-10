La Nuova Igea Virtus perde a Siracusa (2-1) ma lascia aperta la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia

Un rigore di Della Guardia nel secondo tempo consente alla Nuova Igea Virtus di lasciare il De Simone di Siracusa con una sconfitta di misura per 2-1, che lascia aperta la qualificazione alle semifinale di Coppa Italia.

La squadra di casa aveva ottenuto il doppio vantaggio con il gol nel primo tempo di Belluso ed in avvio di riprese di Ficarrotta. Dopo un primo penalty fallito da Idoyaga, nel finale di gara è arrivato il gol su rigore di Della Guardia. La gara di ritorno è in programma il prossimo 9 novembre al D’Alcontres di Barcellona, in un match dal risultato aperto a tutte le soluzioni, che sarà disputato quattro giorni prima del match di campionato che vedrà Siracusa e Nuova Igea Virtus confrontarsi al De Simone il 13 novembre.