Basket, l’Orsa Barcellona supera nettamente Gela nell’anticipo di serie C Gold (55-100)

Vittoria convincente per l’Orsa Barcellona contro l’Sb Basket School Gela nell’anticipo della terza giornata del campionato di serie C Gold.

I ragazzi di coach Pippo Biondo hanno disputato una gara intensa per tutti i 40′, raggiungendo anche la quota 100, contro un avversario che non è mai stato in partita. Miglior marcatore della partita è stato Caroè con 21 punti, con sette giocatori che hanno concluso il match in doppia cifra: Todorovic 17, Fernandez 13, Cortina 12, Striuga e Kristapsons 11, Golubovic 10.

Domenica 30 novembre si torna al PalAlberti per affrontare i messinesi del Castanea Basket, prima del derby di Milazzo contro gli Svincolati di domenica 6 novembre.