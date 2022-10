La precisazione dell’avvocato di parte civile sulla sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso di Antonino Antonuccio

L’avvocato Ugo Colonna, parte civile nel procedimento a carico di Antonino Antonuccio per il reato di falsa testimonianza aggravata dal fine mafioso, vuole precisare alcuni passaggi importanti nella vicenda.

L’imputato era accusa di aver costruito false accuse rivolte a Maurizio Marchetta riguardanti fatti mai accaduti, e frutto di concertazione con i massimi esponenti del gruppo mafioso “dei barcellonesi”, al fine di screditare lo stesso Marchetta, fonte di accusa nel processo Sistema.

“Il ricorso per Cassazione proposto dall’Antonuccio – afferma l’avvocato Colonna – non ha riguardato affatto la condotta di quest’ultimo in ordine alla falsità del contenuto delle accuse rivolte contro Marchetta, così come accertato nella sentenza della Corte di Appello di Messina e prima dal Gup distrettuale. Nell’impugnazione Il difensore di Antonuccio, l’avv. Giuseppe Calabrò, ha evidenziato esclusivamente che il suo assistito ha commesso la callida attività deviante finalizzata a favorire la mafia è stata espressione di un sentimento di paura e che il suo agire deviante non intendeva favore l’associazione mafiosa “dei barcellonesi”, ma al più un singolo mafioso. Il giudice del rinvio dovrà adesso accertare per stabilire se Antonuccio con la sua accertata condotta delittuosa abbia inteso favorire l’intera organizzazione mafiosa o il singolo associato”.