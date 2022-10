Aicon Yacht, un brand internazionale rilanciato dalla qualità delle maestranze e delle materie prime siciliane

La Aicon Yacht, con sede a New York e Florida, ma con il cantiere allestito in Italia, nella zona industriale di Giammoro, è tornata ad essere un brand internazionale d’eccellenza nel panorama della cantieristica navale a livello mondiale.

L’impegno e la determinazione della società americana, guidata dal CEO Marc-Udo Broich, hanno consentito di superare le iniziali difficoltà nella riapertura del cantiere nella zona industriale di Giammoro. Adesso Aicon Yacht, che realizza imbarcazioni di lusso ed esclusive, è una realtà che inizia a farsi spazio tra i colossi del settore nautico, tanto da meritarsi il timore delle società che sono punto di riferimento del mercato internazionale.

Per celebrare i primi successi ottenuti, a tre anni dall’inizio del progetto e dall’acquisizione del marchio, il management di Aicon Yacht ha convocato una conferenza stampa presso il cantiere della zona industriale di Giammoro.

Dopo l’introduzione del press manager Benedetto Orti Tullo, che ha ricordato il varo ad aprile di Aicon 66 Vivere, con evento di presentazione a Messina e Taormina, e il riconoscimento del Best Layout agli World Yachts Trophies, a settembre, al salone di Cannes, ha preso la parole il CEO Marc-Udo Broich, che ha guidato il lancio del marchio siciliano, mettendo insieme l’organizzazione tedesca alle fantasia e qualità siciliana.

Le parole del presidente, l’imprenditore tedesco Marc-Udo Broich

“La nostra scommessa è iniziata tre anni fa – ha raccontato – ed abbiamo creduto fortemente nella Sicilia ed in questo territorio, nonostante le tante difficoltà incontrate nella prima fase del progetto. La nostra forza è stata la capacità di aver costruito con solo un ottimo gruppo di lavoro, ma soprattutto un clima familiare, che consente a tutti noi di dare il meglio. I nostri prodotti sono tutti realizzati in questo cantiere, con l’opera attenta delle maestranze locali e la qualità delle materie prime siciliane utilizzate per la costruzione di un’ottima vetroresina per gli scafi e di eccellenti arredamenti interni, curati nei dettagli, con marmo, legno e acciaio tutto fatto in casa”.

“Aicon Yacht – ha continuato l’imprenditore tedesco – ha saputo ritagliarsi uno spazio importante sul mercato internazionale, meritandosi alcuni riconoscimenti di grande prestigio come il Best Layout agli World Yachts Trophies di Cannes, che hanno acceso l’attenzione sul nostro marchio, tanto da spaventare i colossi del settore. Siamo stati riconosciuti come eccellenza del territorio nel recente Festival del Cinema italiano di Milazzo ed abbiamo partecipato ai saloni nautici di Newport ed Annapolis, negli Stati Uniti, con feedback positivi di addetti ai lavori e appassionati. Abbiamo presentato in quella circostanza il nuovo Aicon 66 Vivere, interamente composto da materiali siciliani e realizzato da artigianato siciliano con materie prime di altissima qualità, ma non ci fermiamo qui per tra i nostri progetti futuri c’è la presentazione del nuovo Aicon 76 Vivere, una barca innovativa che sarà pronta ad accettare le sfide di un mercato sempre in evoluzione”.

Il CEO di Aicon Yacht ha sottolineato come le barche in produzione sono già tutte commissionate e come il progetto della società si allargherà ancora con sedi in Croazia ed in Inghilterra.

Le istituzioni presenti e lo staff della società

Alla conferenza stampa erano presenti anche la senatrice Barbara Floridia e il presidente dell’AdSP dello Stretto Mario Mega, che nelle dichiarazioni alla stampa hanno sottolineato l’importanza di una realtà come l’Aicon Yacht nell’area industriale di Giammoro, dove sono stati programmati interventi di riqualificazione non solo della viabilità, ma anche la realizzazione del pontile, fondamentale per consentire un ulteriore sviluppo dell’attività portuale nel comprensorio tirrenico.

Nella sala conferenza allestita all’ingresso degli uffici dell’Aicon Yacht di Giammoro erano presenta l’intero staff dirigenziale della società. Insieme al presidente Marc-Udo Broich, c’erano il Product Manager Teodoro Santalucia, l’Administrative Manager Anna Morsello, il Resin Manager Stefano Crimi, il Centro Stile Eng. Head Arch. Eugenio Coppo, il Centro Stile Int. Head Arch. Alessandro Licciardello, il Sales & Marketing Manager Marialaura Bitto ed il Press Manager Benedetto Orti Tullo.

