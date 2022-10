Barcellona, rifinanziati per i prossimi tre anni i servizi di accoglienza SAI (ex Sprar) in città

Il Ministero dell’ Interno, con il decreto di finanziamento 37847 pubblicato il 13 ottobre 2022, ha inserito il progetto presentato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, per la prosecuzione dei servizi di accoglienza del SAI nel triennio 2023-2025.

Il progetto risulta fra quelli finanziati per l’importo annuale di Euro 806.613,50 e consentirà di continuare il servizio di accoglienza per migranti, utilizzando 4 strutture sul territorio comunale.

“Nei giorni scorsi – affermano il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore ai servizi sociali Roberto Molino – abbiamo accompagnato i funzionari ministeriali per verificare insieme i punti di forza ed i punti di debolezza del servizio. L’obiettivo è migliorare le condizioni dei nostri ospiti e favorire una loro pronta integrazione”.

Le strutture sono una in piazza vecchia stazione, due in via Regina Margherita ed una per donne in vicolo San Giovanni.