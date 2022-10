Barcellona, prima verifica di maggioranza: oggi il Consiglio Comunale convocato per il rendiconto 2021

Potrebbe arrivare già stasera una prima verifica sulla maggioranza che sostiene la giunta guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò.

Approda infatti in consiglio comunale la delibera di approvazione del rendiconto 2021, in cui termini sono scaduti ad aprile 2022, con la conseguente nomina del commissario ad acta da parte della Regione. Se per qualsiasi motivo il provvedimento non dovesse ottenere il voto favorevole del civico consesso, sarà lo stesso commissario ad approvarlo. Non ci sarebbero conseguenze dirette per i consiglieri comunale, ma sarebbe comunque un segnale palese della frattura interna alla maggioranza, dopo le dichiarazioni post-elettorali dei riferimenti politici del centrodestra barcellonese.

La seduta è convocata alle 19 e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune.