Barcellona, ancora un atto di vandalismo: rotta l’altalena basculante del parco giochi davanti la chiesa di Sant’Andrea

La segnalazione dell’ennesimo atto vandalico nel parco giochi antistante la chiesa di Sant’Andrea e San Vito è arrivata dalla presidente del Lions Club di Barcellona, Santina Maiorana, considerato che era stato il service a donare le attrezzature per realizzare l’area dedicata ai più piccoli.

“Con indignazione ed infinito dispiacere – afferma la Maiorana – dobbiamo, ancora una volta, prendere atto che i bambini sono vittime di gesti inqualificabili, commessi da persone che non hanno né vergogna né rispetto della cosa pubblica. Il Parco giochi è stato realizzato per arricchire un angolo della nostra città ed offrire ai bambini un parco giochi. È la seconda volta che questo parco viene danneggiato. La mancanza di senso civico, purtroppo è disarmante. E’ evidente che dobbiamo ancora lavorare tanto per corroborare i sentimenti di appartenza e civiltà, nei bambini e negli adulti”.

I giochi che abbelliscono la villetta davanti la chiesa Santi Andrea e Vito sono il frutto dell’impegno del sodalizio barcellonese che da anni profonde sforzi a vantaggio del territorio e della collettività. Inaugurato nel giugno 2021, dopo più di un anno di lavoro, dopo qualche mese è stato registrato il danneggiamento di una altalena, che è stata ripristinata grazie sempre all’impegno del Lions Club. Oggi questo nuovo gesto di vandalismo. L’auspicio è che si possa presto ripristinare e sia possibile posizionare un sistema di videosorveglianza per tutelare il bene di tutti e punire gli atti di inciviltà.