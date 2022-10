Pace del Mela: il tecnico del Comune non è celere nelle risposte, risponde di omissione di atti d’ufficio ma viene prosciolto

Il responsabile tecnico del Comune di Pace del Mela è stato imputato per omissione di atti d’ufficio. Il Giudice dell’Udienza Preliminare, Dr Giovanni De Marco, ha prosciolto l’Ingegnere per insussistenza del fatto.

Il geometra Mario Lipari ha assunto l’incarico di responsabile tecnico al Comune di Pace del Mela in data 10.6.21. Proprio in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pace del Mela non rispondeva entro trenta giorni alle richieste di visione e di acquisizione e alle successive integrazioni e solleciti formulate dall’esperto architetto, nominato dal Giudice del Tribunale di Barcellona P.G.. Le richieste erano state inviate tramite P.E.C. rispettivamente nelle date del 07.05.2021, dell’l 1.05.2021, del 28.06.2021 e del 23.08.2021 e non riferiva per esporre le ragioni di tale persistente e indebito inadempimento.

Avvalorando la tesi difensiva degli avvocati del Lipari, Tommaso Calderone e Carmelo Monforte, il GUP ha prosciolto l’imputato che, data la notevole mole di lavoro, si è prodigato per evadere la pratica relativa al fascicolo per cui gli erano state avanzate le richieste. A supporto del suo premurarsi per poter evadere le richieste sono state prodotte prove documentali. Il PM aveva chiesto il rinvio a giudizio., disatteso da Giudice.