A Falcone presentato il progetto di valorizzazione territoriale “Sicanium – ta cuntu jucannu”

L’Aula Consiliare del Comune di Falcone ha ospitato la presentazione del progetto di valorizzazione territoriale “Sicanium – ta cuntu jucannu” che racconta e valorizza le peculiarità della nostra splendida Sicilia. Hanno partecipato all’incontro i bambini della scuola primaria di Falcone e Belvedere.

L’incontro è stato realizzato nell’ambito del protocollo di intesa “Benvenuti a scuola con Caggiulino Sicanium” sottoscritto tra il Comune di Falcone e la PMI innovativa iinformatica Srl per omaggiare i bambini della scuola con la finalità di promuoverne la conoscenza e la valorizzazione del territorio siciliano grazie al book dei comuni siciliani di Caggiulino da colorare.

Il progetto è stato presentato da Saverio Gianluca Crisafulli, che si occupa di analisi dei processi aziendali all’interno della iinformatica Srl, con una panoramica sull’intero progetto di valorizzazione territoriale “Sicanium – ta cuntu jucannu” nella forma di gioco da tavolo, illustrandone poi la declinazione “Le avventure da colorare di Caggiulino Sicanium” pensata per i più piccoli.

“Questi bambini sono patrimonio della comunità e rappresentano il nostro futuro – ha detto il Sindaco Nino Genovese intervenendo all’evento – e queste iniziative altamente culturali consentono di instillare nella mente dei bambini stessi la curiosità di esplorare, conoscere e ammirare le bellezze artistiche e culturali che il nostro territorio offre e il valore aggiunto che può essere dato da queste collaborazioni attive tra le istituzioni”.

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore Antonietta Amoroso, che ha accettato tempestivamente e con entusiasmo l’invito, si è congratulata con l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione dell’evento, promosso già nei primi giorni dell’anno scolastico, dimostrando particolare attenzione per i bambini delle scuole del territorio: “Dobbiamo tenere vivi i legami – ha sottolineato la dirigente – perché siamo degli alleati educativi, sia tra le istituzioni, che tra la scuola e l’impresa che ha realizzato questo prodotto multimediale, di alto livello didattico e multidisciplinare”.

L’Assessore comunale alla Pubblica Istruzione Aljona Papa ha sottolineato l’importanza di questi progetti: “Nella mia veste di Assessore, di insegnante e di mamma, è evidente che un progetto come questo, in una società quale è la nostra, sempre più proiettata verso l’informatizzazione e la digitalizzazione, sia particolarmente denso di significato e di buon auspicio per le prossime generazioni. Il connubio tra innovazione, riscoperta e valorizzazione del nostro territorio sono fattori ai quali le future generazioni avranno il dovere e l’onere di rivolgere le loro potenzialità“.

Al termine dell’evento sono stati consegnati a tutti i bambini della scuola primaria di Falcone e Belvedere, un peluche di Caggiulino, unitamente ad una copia del book dei comuni siciliani da colorare.