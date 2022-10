Calcio, il programma del week-end. Scontro al vertice per l’Igea con la Rocca Acquedolcese

Dopo la pausa elettorale, tornano i campionati regionale di calcio. In Eccellenza la Nuova Igea Virtus, dopo il successo per 2-0 nell’andata di Coppa Italia, torna a sfidare in trasferta la Rocca Acquedolcese, in un match dal sapore diverso per la posta in palio molto più importante.

Le due squadre sono infatti al vertice del torneo, in compagnia di un’altra formazione messinese, il Città di Taormina, e domani al Fresina di Sant’Agata di Militello si confrontano in una gara importante soprattutto sotto l’aspetto psicologico, in questo avvio di campionato. l giallorossi avranno da giocarsi la carta del nuovo centravanti Flores, non ancora al top della condizione, ma autore del raddoppio nel finale della gara di mercoledì scorso. Il tecnico Pasquale Ferrara dovrà decidere se azzardare la mossa di schierarlo dal primo minuto oppure se gettarlo nella mischia a gara in corso. Si tratta di un confronto interessante tra due compagini che hanno avuto un ottimo approccio al campionato di Eccellenza.

Pubblichiamo il programma della giornata anche per i tornei di Promozione e Prima categoria, che vedono impegnate le squadre del comprensorio tirrenico.

ECCELLENZA GIRONE B

Città Di Comiso Città Di Taormina Jonica F.C. Nebros Leonzio 1909 Mazzarrone Calcio Milazzo Città Di AciCatena Modica Calcio Santa Croce Rocca Acquedolcese Nuova Igea Virtus Siracusa Calcio 1924 Virtus Ispica 2020 Sport Club Palazzolo Real Siracusa Belvedere

Città Di Taormina 7 3 2 1 0 7 2 5 Rocca Acquedolcese 7 3 2 1 0 4 2 2 Nuova Igea Virtus 7 3 2 1 0 3 1 2 Nebros 6 3 2 0 1 6 8 -2 Siracusa Calcio 1924 6 3 2 0 1 8 5 3 Leonzio 1909 6 3 2 0 1 4 3 1 Jonica F.C. 4 3 1 1 1 4 3 1 Modica Calcio 4 3 1 1 1 4 3 1 Mazzarrone Calcio 4 3 1 1 1 3 2 1 Real Siracusa Belvedere 3 3 1 0 2 3 6 -3 Santa Croce 3 3 1 0 2 5 3 2 Città Di AciCatena 3 3 0 3 0 1 1 0 Virtus Ispica 2020 3 3 1 0 2 3 4 -1 Milazzo 2 3 0 2 1 2 5 -3 Sport Club Palazzolo 1 3 0 1 2 0 3 -3 Città Di Comiso 0 3 0 0 3 3 9 -6

PROMOZIONE GIRONE C

Gescal Pro Mende Calcio Sabato Catania San Pio X Atletico Messina Sabato Nuova Azzurra Fenice Messana 1966 Sabato Città Di Aci Sant’Antonio Valdinisi Calcio Sabato RSC Riposto Polisportiva Sant Alessio Valle Del Mela Calcio Belpasso 2014

PRIMA CATEGORIA GIRONE D