Intervista alla senatrice Ella Bucalo: “Con Giorgia Meloni ci impegneremo a risollevare l’Italia”

Le elezioni politiche del 25 settembre scorso hanno confermato tra gli eletti la rappresentante di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, che passa dalla Camera al Senato, con il seggio ottenuto nel collegio plurinominale di Palermo.

La Bucalo è stata sostenuta in campagna elettorale del partito della Meloni, che ha praticamente blindato la sua rielezione, inserendola non solo nell’uninominale di Messina (dove è stata superata da Dafne Musolino, espressione del movimento di Cateno De Luca), ma anche in tre colleghi plurinominali. Segno evidente della posizione di primo piano che la nuova senatrice si è conquistata nel quadri dirigenziali di Fratelli d’Italia a livello nazionale.

Dopo la rielezione, la senatrice barcellonese Ella Bucalo ha rilasciato un’intervista a 24live, in cui ha ribadito la sua disponibilità a mettersi in gioco per sostenere il Governo del centrodestra e per tutelare dalla maggioranza le istanze del territorio provinciale. Sull’ipotesi di un’incarico di Governo nel settore della scuola, ha ribadito di non aver chiesto alcun ruolo, ma di voler lavorare a tutela dei cittadini, non solo nell’ambito scolastico. La Bucalo è inoltre descritto la futura premier Giorgia Meloni e respinto le accuse di derive fasciste, ipotizzate dalla minoranza di una centrosinistra che giudica priva di un programma per il rilancio del paese. Ecco la sua intervista integrale: