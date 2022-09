Aspettando #Nord&Sud: aperitivo con l’autore

Antonino Genovese a Barcellona per presentare “Delitti e Maestrale”. Due giorni dedicati alla crescita della nostra città e promossi dal medico autore barcellonese.

Il prossimo 1 ottobre alle ore 20.00 presso il ristorante LiaCiSi? di Barcellona P.G. in Piazza Stazione sarà presentato il libro di Antonino Genovese: “Delitti e Maestrale” edito da Fratelli Frilli. Il romanzo, un giallo dalle atmosfere noir, è ambientato tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo ed è il sequel di Scirocco e Zagara.

A conversare con l’autore saranno la professoressa Maria Concetta Sclafani e la giornalista Cristina Saja. Sarà presente l’editore Carlo Frilli. Le letture saranno affidate alla voce di Tania Alioto e gli intermezzi allietati dal sax di Nat Minutoli. L’ingresso è libero.

Il 2 ottobre 2022 dalle ore 16:30 presso il Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto, l’associazione Culturale Fi.Ge.Ca.ets, in collaborazione con l’ASD Vivi Don Bosco, l’Or.Sa. Basket Barcellona, il Comune di Barcellona P.G., il Comune di Genova, la Regione Sicilia e la Regione Liguria, invita la cittadinanza ad un evento sportivo e sociale che vede coinvolto l’editore Fratelli Frilli e l’associazione sportiva Aston Birra Projetc. Media Partner dell’evento è 24live.

L’evento, ad ingresso libero, sarà così organizzato:

ore 16:30 – Mass Training gratuito con Istruttori qualificati e iscritti all’albo dei formatori

regionali: Crescendo Sicuri (Assoformatori) – Tecniche di Disostruzione Pediatrica per tutti i

partecipanti con rilascio di attestato.

ore 17:30 – Concentramento Scuola Calcio categoria “Piccoli Amici” (anni 2014-2015).

Triangolare tra le società Vivi Don Bosco, Or.Sa., Accademy.

Ore 19:00 – Incontro di calcio a 5 tra due squadre amatoriali Aston Birra (Genova) – I

Broncopatici (Fondata da Sanitari – Barcellona Pozzo di Gotto)

ore 20:00 – Premiazione e rilascio degli attestati di partecipazione

L’evento ludico e sportivo ha l’obiettivo di diffondere le Tecniche di disostruzione pediatriche, tali manovre possono salvare una vita e la loro diffusione rappresenta un baluardo per la sicurezza di tutti.

L’associazione Fi.Ge.Ca. Ets ringrazia gli sponsor e gli amici che hanno sostenuto questo importantissimo progetto sociale: Spanò Broker, Ma&Co Elettroforniture, Centro Iannelli Diagnosi, Lia.Ci.Si?, Lavalux lavanderia industriale, PS Mar e Il Gelso Rooms B&B. Senza il loro apporto questo evento non avrebbe visto la luce.

Per l’organizzazione e il supporto non solo economico e logistico, ma soprattutto umano, il consiglio direttivo della Fi.Ge.Ca., ringrazia: gli Amici dei Broncopatici, Ottavio Miano, Graziella Giuffrè, Paola Natoli, Mario Tranchida, Lorenzo Crisafulli, Dario e Filippo Iannelli, Giovanni Spanò, Giovanni Giunta, Giuseppe Calabrò, Roberto Cicero, Giuseppe La Rosa, Carlo Frilli e la libreria AR Libri e l’on. Tommaso Calderone per l’entusiasmo con cui ha sposato l’iniziativa, oltre all’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il Vice Sindaco del Comune di Barcellona P.G. Filippo Sottile e l’on. Lilli Lauro della Regione Liguria.