Camera 2022, le preferenze nel collegio di Barcellona P.G. (490 sez. su 523)

A cura di - Elezioni Politiche e Regionali 2022, In evidenza
 Candidati uninominaliVoti%
CALDERONE TOMMASO ANTONINO54.828 34,89 
BAGLIO KATIA32.12120,44 
COSTANTINO VALENTINA31.493 20,04 
ARENA GIUSEPPE26.86017,09 
PULVIRENTI FABRIZIO BENEDETTO MARIA6.0123,83 
COPPOLINO MARIO PIETRO2.8251,80 
DI NATALE ANTONIO GIUSEPPE1.2270,78
DI STEFANO GASPARE1.0850,69 
LA MONICA PATRIZIA712  0,45 
CALDERONE TOMMASO ANTONINO54.828 34,89
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI24.85916,02
FORZA ITALIA22.26314,34
LEGA PER SALVINI PREMIER6.3934,12
NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC7130,46
BAGLIO KATIA32.12120,44
MOVIMENTO 5 STELLE31.71320,43
COSTANTINO VALENTINA31.49320,04
SUD CHIAMA NORD31.23120,12
ARENA GIUSEPPE26.86017,09
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA21.21513,67
ALLEANZA VERDI E SINISTRA2.097
2.097
2.097		1,35
+EUROPA1.9961,29
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO1.0330,67
PULVIRENTI FABRIZIO BENEDETTO MARIA6.012 3,83
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA5.9183,81
COPPOLINO MARIO PIETRO2.825  1,80
ITALEXIT PER L’ITALIA2.8041,81
DI NATALE ANTONIO GIUSEPPE1.2270,78
ITALIA SOVRANA E POPOLARE1.2180,78
DI STEFANO GASPARE1.085  0,69
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS1.0500,68
LA MONICA PATRIZIA712 0,45
VITA6960,45

 