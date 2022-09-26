Camera 2022, le preferenze nel collegio di Barcellona P.G. (490 sez. su 523)

|Candidati uninominali
|Voti
|%
|CALDERONE TOMMASO ANTONINO
|54.828
|34,89
|BAGLIO KATIA
|32.121
|20,44
|COSTANTINO VALENTINA
|31.493
|20,04
|ARENA GIUSEPPE
|26.860
|17,09
|PULVIRENTI FABRIZIO BENEDETTO MARIA
|6.012
|3,83
|COPPOLINO MARIO PIETRO
|2.825
|1,80
|DI NATALE ANTONIO GIUSEPPE
|1.227
|0,78
|DI STEFANO GASPARE
|1.085
|0,69
|LA MONICA PATRIZIA
|712
|0,45
|CALDERONE TOMMASO ANTONINO
|54.828
|34,89
|FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
|24.859
|16,02
|FORZA ITALIA
|22.263
|14,34
|LEGA PER SALVINI PREMIER
|6.393
|4,12
|NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC
|713
|0,46
|BAGLIO KATIA
|32.121
|20,44
|MOVIMENTO 5 STELLE
|31.713
|20,43
|COSTANTINO VALENTINA
|31.493
|20,04
|SUD CHIAMA NORD
|31.231
|20,12
|ARENA GIUSEPPE
|26.860
|17,09
|PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
|21.215
|13,67
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|2.097
2.097
2.097
|1,35
|+EUROPA
|1.996
|1,29
|IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
|1.033
|0,67
|PULVIRENTI FABRIZIO BENEDETTO MARIA
|6.012
|3,83
|AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
|5.918
|3,81
|COPPOLINO MARIO PIETRO
|2.825
|1,80
|ITALEXIT PER L’ITALIA
|2.804
|1,81
|DI NATALE ANTONIO GIUSEPPE
|1.227
|0,78
|ITALIA SOVRANA E POPOLARE
|1.218
|0,78
|DI STEFANO GASPARE
|1.085
|0,69
|UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
|1.050
|0,68
|LA MONICA PATRIZIA
|712
|0,45
|VITA
|696
|0,45