Il gruppo Barcellona P.G. in comune: “Perché non è aperto il cantiere della strada tra via Ugo Sant’Onofrio e via Camarda?”

I consiglieri comunali del gruppo “Barcellona P.G. in Comune” Ilenia Torre e Giuseppe Abbate, hanno presentato un’interrogazione per conoscere il motivo del ritardo nell’apertura del cantiere relativo ai lavori di costruzione del tratto di viabilità tra Via Umberto I, Via S. Onofrio e Via Camarda da realizzarsi sull’ex tracciato ferroviario del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

“A causa di inconcepibili ritardi burocratici non si hanno notizie, ad oggi, dell’avvio dei lavori per l’apertura del nuovo tratto di viabilità che dovrà collegare, a Barcellona Pozzo di Gotto, la Via Umberto I con Via Ugo S. Onofrio e con Via Camarda.

Si tratta di un progetto importantissimo, che affonda le radici in tempi lontani e che consentirebbe di alleggerire i flussi di traffico che scorrono nei centri abitati. Su questo e peraltro anche la delega ai lavori pubblici.

La dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione dei lavori di costruzione porta la data dell’8 Aprile 2022. Eppure – nonostante da quella data siano trascorsi quasi sei mesi – dell’avvio dei lavori non c’è traccia.

L’unica cosa che salta all’occhio, attraversando le Vie interessate al progetto di viabilità, è l’assoluta incuria che circonda la zona, divenuta in molte aree ricettacolo di rifiuti di ogni genere.

Ricordiamo al Sindaco che la delega ai lavori pubblici non si sintetizza nel taglio del nastro di opere pianificate negli anni passati.

E nel chiedere chiarimenti su questo clamoroso ritardo, cogliamo l’occasione, altresì, per domandare allo stesso qual è l’impronta concreta che intende lasciare in questo settore.

Quali grandi opere sta pensando di consegnare nel futuro ai nostri concittadini se in sei mesi, nonostante la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione dei lavori, non si è riusciti neppure a far decollare il relativo cantiere?”.