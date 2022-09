Calcio Eccellenza, i provvedimenti del giudice sportivo: l’Igea passa il turno in Coppa Italia

La Nuova Igea Virtus, dopo il netto successo per 4-1 nella gara d’andata del primo turno di Coppa Italia, pareggio a reti bianche sul campo del Milazzo e conquista il passaggio al turno successivo. La formazione giallorossa sarà probabilmente accoppiata con il Rocca Acquedolcese, che ha superato nel doppio confronto la Nebros, grazie alla vittoria esterna all’andata ed al pareggio nel match di ritorno. L’altro derby messinese di Coppa è andata al Taormina, che ha battuto con il minimo scarto la Jonica ed ha raggiunto gli ottavi di finale. Hanno superato il turno nel girone B anche Leonzio, Comiso, Palazzolo e Siracusa, mentre l’esito del confronto tra Modica e Santa Croce si conoscere il prossimo 22 settembre. Uno di queste cinque squadre affronterà il Taormina.

Il Giudice sportivo ha inoltre pubblicato i provvedimenti disciplinare per la prima giornata di campionato. Per la Nuova Igea Virtus si registra solo la prima ammonizione per Giovanni Biondo

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.