Barcellona, passaggio di consegne alla dirigenza dell’IIS Medi tra Domenica Pipitò ed Ester Lemmo

L’IIS Medi di Barcellona Pozzo di Gotto da domani avrà una nuova dirigente scolastica, con il passaggio di consegne tra la professoressa Domenica Pipitò e la professoressa Ester Lemmo.

Domenica Pipitò andrà in pensione, lasciando l’incarico di dirigente dell’IIS Medi ricoperto dal settembre 2010 fino ad oggi. Sono stati 12 anni ricchi di impegni e di soddisfazioni, in cui l’istituto ha subito una grande metamorfosi, con l’accorpamento tra il liceo scientifico Enrico Medi e il liceo classico Luigi Valli e con l’assegnazione del PalaCultura come plesso scolastico, che ha consentito di ridurre a tre il numero delle sedi della scuola.

Ester Lemmo arriva a Barcellona Pozzo di Gotto dopo nove anni di esperienza come dirigente, prima dell’I.C. “Stefano D’Arrigo” di Venetico e poi dell’I.C. Villafranca Tirrena, comune in cui risiede. Nel suo percorso di docente di Materie Letterarie, Latino e Greco ha ricoperto un incarico a tempo determinato anche al Liceo Classico Valli. In questi giorni la prof.ssa Lemmo ha completato le procedure burocratiche per la presa di servizio e da domani inizierà ufficialmente il suo incarico alla guida dell’istituto barcellonese.