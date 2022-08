Barcellona, prorogata la concessione degli impianti sportivi fino a gennaio: a settembre i lavori di manutenzione sul campo di Manno

L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto la proroga di quattro mesi, fino a gennaio 2023, per la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune alle associazione a cui erano affidati fino ad oggi.

La scelta, come chiarisce l’assessore allo sport Roberto Molino, è legata alla necessità di completare i conteggi tra gli oneri di concessione richiesti dall’ente e i lavori di manutenzione effettuati a spese del gestore. Solo dopo sarà definito un nuovo bando per il periodo successivo.

Il provvedimento riguarda lo stadio D’Alcontres Barone (Nuova Igea Virtus e Duilia), il PalAlberti (Orsa), la palestra dell‘Aia Scarpaci (Play Volley) ed i campi sportivi di Zigari (Pol. Orsa), San Paolo (Vivi Don Bosco) e Fondaconuovo (Academy). Su quest’ultima struttura ci sarebbe un richiesta di futura gestione da parte della Nuova Azzurra Fenice, società militante nel campionato di Promozione.

Sarà invece disponibile da settembre il nuovo campo di calcio a 5 coperto di contrada Manno. Il forte vento di scirocco delle scorse settimane ha danneggiato alcuni punti della struttura, dal tappeto che segna il campo di gioco alle porte d’ingresso sul lato sud. L’ufficio tecnico del Comune si è messo in contatto con la ditta che ha realizzato l’opera ed a settembre è previsto un intervento di manutenzione per il ripristino della parti danneggiate e per l’ancoraggio al terreno del fondocampo, spostato dalla forza del vento.