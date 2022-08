Calcio Eccellenza, per la Nuova Igea Virtus subito due derby casalinghi: Jonica alla 1^ e Milazzo alla 3^

E’ un inizio di campionato di Eccellenza caratterizzato da tanti derby quello della Nuova Igea Virtus.

Il calendario pubblicato oggi dal Comitato siciliano della Figc ha infatti definita la sequenza degli incontri del torneo che inizierà il 4 settembre 2022 per poi concludersi il 18 aprile 2023.

Nelle prime quattro giornate, i giallorossi del Longano saranno impegnati in tre derby. All’esordio la formazione del tecnico Pasquale Ferrara giocherà in casa contro la Jonica, ripartendo di fatto da dove si era interrotto il percorso verso il playoff della passata stagione. Dopo la trasferta di Palazzolo, la Nuova Igea Virtus ospiterà il 18 settembre il derby più sentito con il Milazzo, a poche settimana dalla doppia sfida in Coppa Italia del 28 agosto e del 31 agosto. Nella giornata successiva Dall’Oglio e compagni viaggeranno alla volta di Sant’Agata Militello per affrontare la neopromossa Roccacquedolcese.

CLICCA IL PULSANTE PER CONSULTARE TUTTO IL CALENDARIO