Barcellona, ripristinata la passerella per disabili sulla spiaggia di Spinesante: il danneggiamento era stata segnalato su 24live

L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’assessore ai servizi sociali Roberto Molino, hanno completato l’intervento di ripristino della passerella per disabili sulla spiaggia di Spinesante, resa inutilizzabile dalle mareggiate dello scorso fine settimana.

La situazione era stata segnalata su 24live dalla consigliera comunale Melangela Scolaro, che facendosi portavoce delle istanze degli utenti, aveva chiesto un pronto intervento sul lido per disabili.

“Già martedì pomeriggio – afferma l’assessore Molino – era stata sistemata la pedana dalla ditta che garantisce i servizi di supporto alla struttura. Il giorno dopo gli operai del Comune hanno ultimato i lavori per la messa in sicurezza del terreno. Ci tengo a sottolineare come l’Amministrazione è stata pronta nel rimuovere gli impedimenti all’utilizzo della spiaggia per i diversamente abili”.