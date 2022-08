Barcellona, dopo due anni tornano le processioni in onore di San Rocco a Calderà

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Rocco a Calderà, dopo due anni di stop forzato dalle norme contro la pandemia. Tornano, infatti, le due processioni della statua del Santo secondo la tradizione, oggi per le vie del borgo marinaro e domani lungo la costa tra Cicerata e Cantoni.

Il programma della giornata odierna prevede alle 17.30, dopo i vespri solenni, la processione del simulacro del Santo per le vie del borgo nel settore Levante, accompagnata dalla Banda del Longano.

Domani alle 10.30 si terrà la messa presieduta dal Ministro Generale dei Frati Francescani dell’Immacolata, padre Immacolato M. Acquali, con la benedizione del “pane di San Rocco” e dei cani dei parrocchiani in piazza.

Alle 18.30 dopo i vespri solenni ci sarà la benedizione del mare a ricordo delle vittime del Mediterraneo con il rilascio di una corona di fiori da parte dell’Amministrazione Comunale. Ci sarà quindi la processione a mare del simulacro del Santo sul peschereccio di Andrea Accetta, con il tradizione falò in spiaggia ed i tuffi in onore di San Rocco. In chiusura sono previsti i fuochi d’artificio e piromusicale della ditta Fireworks della famiglia Costa.