Gigliopoli: torna la Notte Arcobaleno dei bambini

La 14^ Edizione della Notte Arcobaleno si terrà domani 13 Agosto presso “Gigliopoli, la Città dei bambini spensierati”.

Torna l’appuntamento dell’estate a Capo Milazzo. Dopo due anni di stop, “Gigliopoli, la Città dei bambini spensierati” riapre i cancelli per la Notte Arcobaleno.

Giunta alla quattordicesima edizione, la Notte Arcobaleno è il consueto appuntamento di fine Colonia Estiva, ma anche molto di più. Si aprirà con “Spiriti Liberi”, lo spettacolo realizzato dai bambini che hanno partecipato alla colonia per poi accompagnare i presenti nella magica atmosfera di una notte d’estate.

“Il Fuoco donò la sua energia vitale al Seme.

L’Acqua diede forma e struttura.

L’Aria soffiò e fu luce.

La Terra diede linfa, nacque il germoglio… e fu vita.

Cinque piccoli viaggiatori alla scoperta dei quattro mondi.

Uno Spirito Guida che li accompagnerà verso il mondo della spensieratezza”.

L’appuntamento è per il prossimo 13 agosto, a partire dalle 19.30 in Via Sant’Antonio n.6 presso i locali della Fondazione “Barone G. Lucifero” di San Nicolò.

Il Luna Park dei bambini, la Musica Live dei Quinta Essenza, MarioTaviano Performer in “Percuotendo”, la mostra dei bambini in sala e tanto altro c’è da scoprire e da vivere all’appuntamento di Capo Milazzo.

“Ringraziamo sin da ora – afferma il Presidente dell’Associazione Il Giglio, Enzo Scaffidi – quanti si sono impegnati e si impegnano affinché i bambini e tutti coloro che vorranno raggiungerci vivano un momento di gioia e spensieratezza. Grazie per aver dimostrato vicinanza e solidarietà a Gigliopoli. Vi aspettiamo domani”.

L’ingresso è libero e la gioia contagiosa, vi aspettiamo!