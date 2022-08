Promozione per meriti straordinari a Primo Dirigente della Polizia di Stato per il Dr. Mario Ceraolo

Con decreto del 15 giugno 2022 a firma del Capo della Polizia, Prefetto Lamberto Giannini, il Dr. Mario Ceraolo è stato promosso per meriti straordinari alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato con decorrenza dal gennaio 2013 in relazione alla direzione delle indagini che si conclusero con la cattura di Filippo Barresi, un pericoloso esponente della mafia barcellonese in latitanza da 19 mesi.

La notte del 28 gennaio 2013 il Dr. Ceraolo, all’epoca Dirigente del Commissariato P.S. di Barcellona P.G., dopo una complessa attività investigativa aveva individuato il latitante in un nascondiglio nel territorio di Milazzo arrestandolo, unitamente ad un suo complice, nel corso di un intervento con la squadra investigativa dello stesso Commissariato, i cui componenti sono stati premiati con l’encomio solenne.

Nel provvedimento di promozione, nel sottolineare le “eccezionali capacità professionali e umane” del Dr. Ceraolo, si evidenzia che “la cattura è stata effettuata in condizioni di pericolosità ed estrema difficoltà che avrebbero potuto determinare esiti ben diversi, data l’esposizione a rischio dell’incolumità personale da parte, soprattutto del Dirigente del Commissariato; ciò ad ennesima conferma della capacità professionale del Dr. Ceraolo, il quale ha messo in campo tutta l’esperienza, la lucidità, la freddezza che si sono dimostrate determinanti per il buon esito dell’operazione; il Dr. Ceraolo ha corso un grave ed effettivo pericolo di vita, come risulta dalle modalità con le quali è personalmente giunto alla cattura del latitante, nonché dello spessore criminale e dalla pericolosità sociale del mafioso arrestato”.

Al Dr. Ceraolo, che oggi esercita la professione di Avvocato ed è Vice Presidente Vicario della FAI – Federazione delle Associazioni Antiracket Italiane, il decreto di promozione è stato notificato dal Questore di Messina, dr.ssa Gabriella Ioppolo che nel corso di una breve cerimonia, tenutasi nella mattinata odierna, si è congratulata per l’importante riconoscimento.