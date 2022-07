Barcellona, sequestrata apparecchiatura telefonica ad alcuni detenuti del “Madia”

La Polizia Penitenziaria di Barcellona Pozzo di Gotto non abbassa la guardia e nei giorni scorsi ha sequestrato alcune apparecchiature utilizzate dai detenuti per mantenere i contatti con l’esterno del carcere Madia.

Gli agenti hanno individuato due smartphone, tre piccoli caricabatteria e due cuffie bluetooth, sottratti dalla disponibilità di alcuni reclusi della Casa Circondariale, che li detenevano illegalmente per poter mantenere i contatti con l’esterno.

“Nonostante i problemi legati alla notevole carenza di personale – sottolinea Francesco Scaduto della PolGiust – aggravato dal piano ferie in corso, le restanti poche unità in servizio sono riuscite a portare a termine l’operazione di sequestro di telefonini e relativi accessori. Si esprime l’apprezzamento di questa Segreteria Nazionale per il servizio effettuato dai nostri poliziotti penitenziari che riescono sempre con il loro sacrificio a mantenere la legalità negli istituti penitenziari”.