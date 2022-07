Museo Epicentro, domenica in programma la cerimonia di premiazione del concorso di “Poesia circolare”

Si terrà domenica 24 luglio 2022 alle 19 nel giardino del Museo Epicentro a Gala, antico casale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, la Cerimonia di Premiazione del XII Premio Internazionale di “Poesia circolare”, organizzato dal Museo Epicentro, a cura di Nino Abbate, con la presentazione della giornalista Cristina Saja.

La Commissione Esaminatrice è composta dal Presidente Patrizia Zangla, Storica e Saggista, da Valentina Certo, Storica dell’arte, da Andrea Cristelli, Architetto e promotore d’arte contemporanea, da Salva Mostaccio, Artista e poetessa e da Katia Trifirò, Scrittrice e giornalista.

Dopo attenta analisi delle 94 poesie in concorso, sono stati scelti i poeti finalisti: Daniela Barone (Spoleto), Antonella Calvani (Tarquinia), Jana Carcara (Bagheria), Roberto Crinò (Palermo), Grazia Dottore (Messina), Renato Fiorito (Roma), Alfonso Gargano (Salerno), Lucia Lo Bianco (Palermo), Salvatore Nania (Milazzo), Santina Paradiso (Mazzarino CT), Alessandro Pediti (Venezia), Rita Scelfo (Palermo), Pietro Vizzini (Capaci PA). Nel corso della serata saranno assegnate le Menzioni d’onore, il Premio della Critica, Il Premio “Milena Milani”, il premio del Museo Epicentro che andrà al primo classificato, oltre il primo premio di vincitore di questa edizione 2022.

Tutti i poeti partecipanti presenti alla Cerimonia si premiazione oltre a declamare la loro poesie riceveranno un dono in terracotta.

Per l’occasione gli artisti Nino Abbate e Salva Mostaccio presentano negli spazi del giardino l’istallazione “L’Oro di Kiev”, in cui gli artisti mettono in evidenza gli aspetti del territorio Ucraino con tutti i suoi giacimenti ricchi di materie prime che sono la vera causa di interesse dalle nazioni europee, americani e gli invasori russi che stanno devastando l’Ucraina a discapito del suo popolo che paga le conseguenze di questa guerra maledetta con la vita e la perdita di tutti i beni effettivi, materiali e spirituali, la cosa più atroce la morte di tanti bambini. “Nino e Salva lanciano così il loro grido contro la guerra e la difesa per la Libertà e la dignità umana”.