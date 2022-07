L’on. Galluzzo replica al sindaco di Mazzarrà S.A.: “Parlare di legalità non è mai retorico”

L’on. Pino Galluzzo, deputato regionale all’Ars, ha replicato alla dichiarazioni del sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Pietrafitta, dopo la sua richiesta di definire un protocollo di legalità in vista degli ingenti investimenti regionali per la bonifica dell’area della discarica di contrada Zuppa.

Il sindaco, nel suo intervento, “si duole – afferma Galluzzo – del mio “improvviso intervento che ha deciso di materializzarsi per manifestare il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata” attesi gli investimenti rilevanti in gioco, lamentando persino che parlare di protocollo di legalità appare “retorico, semplicistico, populistico e propagandistico”, premettendo che è però favorevole alla predisposizione di un protocollo di legalità. Il sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea prosegue, inoltre, affermando che il coinvolgimento dei Comuni è “grossolano ed approssimativo””.

“Insisto nel parlare a piene mani di legalità – ribadisce l’onorevole regionale Pino Galluzzo -. Parlarne non è mai retorico, anzi è certamente opportuno pretenderla ed invocarla sempre. Solo così l’attenzione si desta dove sono rilevanti gli interessi economici e quelli della collettività e della salute pubblica. I Comuni, poi, hanno il dovere politico di vigilanza, altro che grossolanità ed approssimazione. E di certo non mi zittisco, intimidito per le qualità negative attribuite al mio intervento: parlo e parlerò sempre quando lo riterrò necessario per la tutela dei cittadini onesti”.