Centenario Bartolo Cattafi: l’ITET Fermi in visita nei luoghi dove visse e operò il poeta

In occasione del centenario dalla nascita del celebre poeta barcellonese Bartolo Cattafi, un gruppo di studenti dell’ ITET Fermi, nell’ambito del progetto di italiano denominato “Italianamente”, accompagnati dai docenti Matteo Patrizio Munafó e Francesca Benenati, nonché dalla Dirigente Scolastica Antonietta Amoroso, ripercorrerà la vicenda biografica dell’illustre concittadino attraverso una “passeggiata letteraria”.

Partendo da Barcellona, città che ha dato i natali all’artista, la scolaresca giungerà alla tenuta di contrada Mollerino, nel comune di Terme Vigliatore, luogo in cui il poeta trascorse parte della fanciullezza e gli ultimi anni della propria vita, luogo dell’anima, dunque, e della sua parabola esistenziale. Alla casa del poeta si accederà, in compagnia dell’assessore alla Pubblica Istruzione e Servizi Culturali pro tempore Florinda Duci, per gentile concessione della nuova proprietaria, docente in quiescenza, Ismene Marchetti.

*Foto di repertorio